Шольц розкритикував Ердогана за арешт мера Стамбула

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу та заявив, що це "дуже, дуже поганий знак" для турецької демократії.

Про це він заявив по прибутті на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Шольц заявив, що Берлін та Брюссель доклали багато зусиль для поліпшення відносин з Туреччиною в останні роки.

"Саме тому арешт такого ключового опозиційного політика, як мер Стамбула, є дуже, дуже поганим знаком. Це гнітюче для демократії в Туреччині, але це, безумовно, також гнітюче для відносин між Європою і Туреччиною", – сказав німецький канцлер.

Він зазначив, що Німеччина може "лише закликати до негайного припинення цього".

Імамоглу був затриманий у зв'язку з корупційними звинуваченнями. Перед затриманням Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.

Після цього у Туреччині спалахнули масові протести, а влада повідомила, що в країні затримали 37 осіб, звинувачених у "провокаційних" постах на підтримку Імамоглу.