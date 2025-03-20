Шольц раскритиковал Эрдогана за арест мэра Стамбула

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу и заявил, что это "очень, очень плохой знак" для турецкой демократии.

Об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Шольц заявил, что Берлин и Брюссель приложили много усилий для улучшения отношений с Турцией в последние годы.

"Именно поэтому арест такого ключевого оппозиционного политика, как мэр Стамбула – очень, очень плохой знак. Это удручающе для демократии в Турции, но это, безусловно, также удручающе для отношений между Европой и Турцией", – сказал немецкий канцлер.

Он отметил, что Германия может "лишь призвать к немедленному прекращению этого".

Имамоглу был задержан в связи с коррупционными обвинениями. Перед задержанием Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

После этого в Турции вспыхнули массовые протесты, а власти сообщили, что в стране задержали 37 человек, обвиненных в "провокационных" постах в поддержку Имамоглу.