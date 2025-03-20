Глава МИД Британии: Путин не может ветировать развертывание войск в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не будет иметь права вето в вопросе потенциального развертывания иностранных войск в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", заявление британского министра приводит Sky News.

Лемми отметил, что Путин должен принять предложение о прекращении огня в развязанной РФ войне против Украины.

"Это план, лежащий на столе, давайте приступим к нему, чего мы ждем? Чего мы точно не можем сделать, так это дать Путину право вето на архитектуру безопасности, которая будет регулировать этот мир", – сказал глава британского МИД.

Путин отвергает возможность размещения войск из стран НАТО или западных стран в Украине в рамках любого мирного соглашения.

Ранее и президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что Россия не будет иметь права голоса в вопросе развертывания иностранных войск.

Сообщалось также, что британский премьер Кир Стармер на встрече лидеров "коалиции решительных" 15 марта изложил планы относительно западного миротворческого контингента для Украины численностью более 10 тысяч военнослужащих.

В то же время британский премьер добавил, что любые планы в отношении Украины после прекращения огня потребуют сотрудничества с Соединенными Штатами.