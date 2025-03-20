Прем'єр Литви відповів на заяву президента про "п'яту колону"

Прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас відповів на заяви президента Гітанаса Науседи про те, що в країні активізується "п'ята колона".

Заяву Палуцкаса наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Очільник литовського уряду відкидає твердження про те, що в Сеймі формується "п'ята колона".

За його словами, у парламенті немає жодного депутата, який би працював на ворожі країни.

"У Сеймі немає жодного парламентарія, який би співпрацював зі спецслужбами ворожих держав або працював у їхніх інтересах. Це добре відомо всім, хто має доступ до секретної інформації.. Я розцінюю такі заяви швидше як політичне суперництво, а не як реальну загрозу", – заявив Палуцкас.

На його думку, всі члени парламенту працюють "на благо держави", а наявність різних точок зору – це природний процес.

"Я вважаю, що всі депутати, в міру свого розуміння, діють в інтересах країни і дали відповідну присягу. А те, як ми оцінюємо окремі пропозиції – корисні вони чи ні для Литви – це предмет постійних парламентських дебатів. Тому не варто ні підвищувати голос, ні надмірно нервувати", – наголосив Палуцкас.

Науседа раніше заявив, що в Литві активізується "п'ята колона", і з нею необхідно боротися "безжально". Він також розкритикував керівну коаліцію країни, зазначивши, що існують "непотрібні тертя", які "свідомо організовує один із партнерів".

Варто зазначити, що нещодавно спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що коаліція із "Зорею Німану", яку очолює відомий своїми антиукраїнськими і антисемітськими висловлюваннями Ремігіюс Жемайтайтіс, була помилкою.

Скандальний Жемайтайтіс останнім часом зазнав критики за свої висловлювання, зокрема, за зневажливі коментарі на адресу України.

Водночас прем'єр Гінтаутас Палуцкас заявляв, що не вважає Жемайтайтіса і його скандальні заяви ключовою проблемою для роботи коаліції.

Читайте також - Литва підіграла роспропаганді: як антиукраїнська заява дала старт політичній кризі