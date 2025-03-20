Премьер Литвы ответил на заявление президента о "пятой колонне"

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас ответил на заявления президента Гитанаса Науседы о том, что в стране активизируется "пятая колонна".

Заявление Палуцкаса приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Глава литовского правительства отвергает утверждение о том, что в Сейме формируется "пятая колонна".

По его словам, в парламенте нет ни одного депутата, который бы работал на враждебные страны.

"В Сейме нет ни одного парламентария, который бы сотрудничал со спецслужбами вражеских государств или работал в их интересах. Это хорошо известно всем, кто имеет доступ к секретной информации. Я расцениваю такие заявления скорее как политическое соперничество, а не как реальную угрозу", – заявил Палуцкас.

По его мнению, все члены парламента работают "на благо государства", а наличие разных точек зрения – это естественный процесс.

"Я считаю, что все депутаты, в меру своего понимания, действуют в интересах страны и дали соответствующую присягу. А то, как мы оцениваем отдельные предложения – полезны они или нет для Литвы – это предмет постоянных парламентских дебатов. Поэтому не стоит ни повышать голос, ни чрезмерно нервничать", – подчеркнул Палуцкас.

Науседа ранее заявил, что в Литве активизируется "пятая колонна", и с ней необходимо бороться "безжалостно". Он также раскритиковал правящую коалицию страны, отметив, что существуют "ненужные трения", которые "сознательно организует один из партнеров".

Стоит отметить, что недавно спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что коалиция с "Зарей Немана", которую возглавляет известный своими антиукраинскими и антисемитскими высказываниями Ремигиюс Жемайтайтис, была ошибкой.

Скандальный Жемайтайтис в последнее время подвергся критике за свои высказывания, в частности, за пренебрежительные комментарии в адрес Украины.

В то же время премьер Гинтаутас Палуцкас заявлял, что не считает Жемайтайтиса и его скандальные заявления ключевой проблемой для работы коалиции.

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