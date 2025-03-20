СМИ: в Минобороны Германии обсудят надежность поставок оружия из США

Учитывая сомнения в надежности действующей администрации США министр обороны Германии Борис Писториус планирует кризисную консультацию по американским системам вооружений.

Как пишет "Европейская правда", об этом узнала газета Süddeutsche Zeitung.

По информации СМИ, Писториус планирует провести конфиденциальную встречу с высокопоставленными генералами, экспертами Министерства обороны и представителями управления оборонных закупок.

На ней будут обсуждаться вопросы безопасности, связанные с системами вооружений, которые Бундесвер уже использовал или заказал, в частности истребителей F-35, которых Бундесвер хочет приобрести.

Основанием для таких соображений являются дебаты о закупке американских систем вооружений, которые увеличивают зависимость Германии от США, отмечает Süddeutsche Zeitung.

Среди прочего, существуют опасения, что при Трампе США все больше превращаются в геополитического противника Германии, а в худшем случае американские системы вооружений могут быть неэффективными.

О встрече в Германии стало известно в то время, когда европейские члены НАТО стали еще более зависимыми от американского оружия.

Некоторые государства Альянса уже заявили, что пересмотрят планы приобретения американских истребителей пятого поколения F-35 из-за опасений относительно позиции США.