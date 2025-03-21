Эрдоган о задержании мэра Стамбула: "У нас нет времени на шоу оппозиции"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу и заявил, что правительство не будет тратить время на "шоу" оппозиции.

Об этом он заявил во время встречи с бывшими членами парламента от своей партии, сообщает ТКТ HABER, пишет "Европейская правда".

Эрдоган заявил, что оппозиция пытается создать "политические манипуляции" и акцентировал – правительство не будет тратить время на такие вопросы.

"У нас нет времени на шоу оппозиции. Они пытаются представить внутренние распри или борьбу с законом как проблему всей страны. Их амбиции буквально захватили их разум", – сказал турецкий президент.

Эрдоган уверен, что оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) и ее представители не могут ответить на обвинения в коррупции и фальсификациях, которые выдвигаются судебными органами.

"Если они говорят, что диплом был получен по процедуре или что в муниципалитете нет коррупции, это можно обсудить на экспертном уровне. Но они этого не делают, потому что не могут", – отметил он.

Также Эрдоган подчеркнул, что правительство сосредоточено на своей работе и стратегических целях, а не на оппозиционных развлечениях.

"Ни мы как партия, ни мы сами не имеем права тратить время на оппозиционные развлечения. Мы просто занимаемся своими делами и концентрируемся на своих целях", – добавил он.

Имамоглу был задержан в связи с коррупционными обвинениями. Перед задержанием Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

После этого в Турции вспыхнули массовые протесты, а власти сообщили, что в стране задержали 37 человек, обвиняемых в "провокационных" постах в поддержку Имамоглу.

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