Науседа: Литва готова направити свої війська до України у рамках миротворчої місії

Президент Литви Гітанас Науседа готовий відправити війська в Україну у рамках потенційної миротворчої місії після припинення вогню.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда"

Науседа заявив, що його країна "готова надати необхідну підтримку".

"Ми говоримо про дуже конкретну кількість наших військовослужбовців, але має бути зобов'язання всіх країн коаліції надати цю підтримку", – сказав він.

Литовський лідер віддав належне американському президенту Дональду Трампу за "відверті наміри" щодо припинення війни Росії в Україні.

"Поки що Росія імітує переговори, говорить про можливий мир і можливе припинення вогню, але вони навіть не готові дотримуватися перемир'я, як обіцяли – не нападати, не завдавати ударів по критичній інфраструктурі", – додав Науседа.

20 березня британський премʼєр-міністр Кір Стармер відзначив необхідність гарантування будь-якої потенційної угоди про завершення війни в Україні, бо без цього Росія її порушить.

На цьому тлі міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що господар Кремля Владімір Путін не матиме права вето у питанні потенційного розгортання іноземних військ в Україні.

Газета The Telegraph писала, що президент Франції Емманюель Макрон розглядає альтернативи своєму, спільному зі Стармером, плану щодо миротворчої місії для України.