Науседа: Литва готова направить свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии

Президент Литвы Гитанас Науседа готов отправить войска в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии после прекращения огня.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда"

Науседа заявил, что его страна "готова оказать необходимую поддержку".

"Мы говорим об очень конкретном количестве наших военнослужащих, но должно быть обязательство всех стран коалиции оказать эту поддержку", – сказал он.

Литовский лидер отдал должное американскому президенту Дональду Трампу за "откровенные намерения" по прекращению войны России в Украине.

"Пока что Россия имитирует переговоры, говорит о возможном мире и возможном прекращении огня, но они даже не готовы соблюдать перемирие, как обещали – не нападать, не наносить удары по критической инфраструктуре", – добавил Науседа.

20 марта британский премьер-министр Кир Стармер отметил необходимость обеспечения любого потенциального соглашения о завершении войны в Украине, потому что без этого Россия его нарушит.

На этом фоне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не будет иметь права вето в вопросе потенциального развертывания иностранных войск в Украине.

Газета The Telegraph писала, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает альтернативы своему, совместному со Стармером, плану по миротворческой миссии для Украины.