Зеленський: на переговорах зі США у Саудівській Аравії буде міністр оборони
Міністр оборони Рустем Умєров візьме участь в українсько-американських перемовинах у Саудівській Аравії.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський на пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Павелом у Києві 21 березня, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, до української делегації увійдуть "технічно-професійні люди" і команда буде "на високому рівні".
"Також окремо буде міністр оборони. І я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними", – розповів Зеленський.
Спецпосланник президента США Кіт Келлог раніше заявив, що представники України та Росії під час переговорів у Саудівській Аравії можуть сидіти в різних кімнатах, а американська делегація ходитиме між ними.
Як заявили у МЗС України, на зустрічі мають "визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі".