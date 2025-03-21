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Зеленський: на переговорах зі США у Саудівській Аравії буде міністр оборони

Новини — П'ятниця, 21 березня 2025, 17:57 — Ірина Кутєлєва

Міністр оборони Рустем Умєров візьме участь в українсько-американських перемовинах у Саудівській Аравії.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський на пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Павелом у Києві 21 березня, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, до української делегації увійдуть "технічно-професійні люди" і команда буде "на високому рівні".

"Також окремо буде міністр оборони. І я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними", – розповів Зеленський.

Спецпосланник президента США Кіт Келлог раніше заявив, що представники України та Росії під час переговорів у Саудівській Аравії можуть сидіти в різних кімнатах, а американська делегація ходитиме між ними.

Як заявили у МЗС України, на зустрічі мають "визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі".

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Мирні переговори США Зеленський
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