Зеленский: на переговорах с США в Саудовской Аравии будет министр обороны

Министр обороны Рустем Умеров примет участие в украинско-американских переговорах в Саудовской Аравии.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции со своим чешским коллегой Петром Павелом в Киеве 21 марта, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в украинскую делегацию войдут "технически-профессиональные люди" и команда будет "на высоком уровне".

"Также отдельно будет министр обороны. И я думаю, что мы будем готовы быть очень быстрыми и очень предметными", – рассказал Зеленский.

Спецпосланник президента США Кит Келлог ранее заявил, что представители Украины и России во время переговоров в Саудовской Аравии могут сидеть в разных комнатах, а американская делегация будет ходить между ними.

Как заявили в МИД Украины, на встрече должны "определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе".