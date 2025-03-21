Угорщина каже, що США продовжили їй дозвіл купувати російський газ

Сполучені Штати продовжили для Угорщини виключення із санкцій проти російського "Газпромбанку", яке дозволяє їй розраховуватись за російський газ.

Про це під час візиту до Анкари 21 березня заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, пише "Європейська правда" з посиланням на VG.

На спільній пресконференції з турецьким колегою Хаканом Фіданом Сійярто оголосив, що Угорщина і надалі зможе безперешкодно купувати газ до травня 2024 року через "Газпромбанк", який перебуває під санкціями США.

У листопаді 2024 року США наклали санкції на "Газпромбанк", який слугував каналом платежів за російські енергоносії, щоб чинити економічний тиск на Росію шляхом припинення продажу газу.

Згодом США надали винятки основним імпортерам російських енергоносіїв – Туреччині та Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що припинення поставок російського газу поставить під загрозу енергетичну безпеку Угорщини, оскільки його неможливо замінити іншими джерелами.

Напередодні стало відомо, що США погодилися продовжити виняток із своїх санкцій до травня і для Туреччини.