Венгрия говорит, что США продлили ей разрешение покупать российский газ

Соединенные Штаты продлили для Венгрии исключение из санкций против российского "Газпромбанка", которое позволяет ей рассчитываться за российский газ.

Об этом во время визита в Анкару 21 марта заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, пишет "Европейская правда" со ссылкой на VG.

На совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом Сийярто объявил, что Венгрия и в дальнейшем сможет беспрепятственно покупать газ до мая 2024 года через "Газпромбанк", который находится под санкциями США.

В ноябре 2024 года США наложили санкции на "Газпромбанк", который служил каналом платежей за российские энергоносители, чтобы оказать экономическое давление на Россию путем прекращения продажи газа.

Впоследствии США предоставили исключения основным импортерам российских энергоносителей – Турции и Венгрии.

Венгерское правительство утверждает, что прекращение поставок российского газа поставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, поскольку его невозможно заменить другими источниками.

Накануне стало известно, что США согласились продлить исключение из своих санкций до мая и для Турции.