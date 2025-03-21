Британія анонсувала подальші зустрічі для планування "миротворчої місії" в Україні

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував наступні зустрічі учасників так званої "коаліції рішучих" для планування військових аспектів потенційного миротворчого контингенту в Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Представники "коаліції охочих", як сказав Стармер, зберуться в штаб-квартирі неподалік Лондона, де напередодні провели попередні переговори на військовому рівні про припинення вогню в Україні.

Переговори, як зазначається, відбудуться наступного тижня і триватимуть три дні.

Речник британського уряду заявив, що зустріч цього тижня "ще більше підкреслила важливість того, щоб коаліція мала необхідні плани на випадок будь-якої непередбачуваної ситуації".

Стармер також поділився подробицями про нові робочі групи з планування "миротворчої місії" в Україні, що охоплюють сухопутні, морські, повітряні питання та питання відновлення та відбудови.

Британія разом із Францією очолюють зусилля трьох десятків держав із планування розгортання контингенту, що стежив би за потенційним припиненням вогню в Україні.

Раніше премʼєр Британії відзначив необхідність гарантування будь-якої потенційної угоди про завершення війни в Україні, бо без цього Росія її порушить.

А міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що господар Кремля Владімір Путін не матиме права вето у питанні потенційного розгортання іноземних військ в Україні.