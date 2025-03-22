В Германии трое подростков получили тюремные сроки за подготовку теракта

В Германии окружной суд Дюссельдорфа приговорил двух девушек (16, 17 лет) и одного юношу (16 лет) к трем годам лишения свободы за сговор с целью совершения убийства и поджога.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Как отметили в суде, подростки "радикализировались и попали под влияние идеологии ИГИЛ в Интернете и социальных сетях".

Весной подростки вместе с еще одним парнем, который ранее был приговорен к условному сроку, решили совершить теракт.

В качестве целей были выбраны полицейские участки, вокзалы и залы суда в Гамбурге, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне, Изерлоне и Штутгарте.

"Они намеревались проникнуть в полицейские участки или в культовые места (церкви, синагоги), где находилось много людей, поджечь бутылки с зажигательной смесью и использовать огнестрельное и колюще-режущее оружие, чтобы убить как можно больше людей", – отметил представитель суда.

Один из подростков нашел в Интернете инструкции по изготовлению бомб и передал их своему сообщнику, однако в конце концов подростков арестовала полиция.

В конце февраля суд в немецкой земле Тюрингия приговорил к заключению двух выходцев из Афганистана, которые планировали теракт против шведского парламента.

Перед тем в Германии задержали 18-летнего гражданина России по подозрению в планировании теракта против посольства Израиля в Берлине.