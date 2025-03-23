Нідерландські військові почали кількаденні навчання на заході Німеччини
Нідерландські військовослужбовці розпочали чотириденні логістичні навчання на заході Німеччини, що зосереджені на перекиданні важкої техніки через Рейн.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє WDR.
Маневри розпочалися у неділю і триватимуть до середи в районі міст Еммеріх, Калькар і Рес. Вдень у неділю пароплав мав почати перевозити першу техніку через річку.
У зв’язку з навчаннями пересування цивільних у цьому районі ніяк не обмежують, зацікавлені зможуть спостерігати за ними з близької відстані.
Водночас попереджають, що пересування техніки може ускладнити дорожній рух, особливо на дорогах L7 і B67.
Тренування нідерландської армії на території Німеччини є досить звичною процедурою, що пов’язано у тому числі з дефіцитом полігонів для навчання у межах Нідерландів. Нідерландські збройні сили активізували пошуки ділянок, які можна було б перетворити на полігони, але ці ініціативи зіткнулися зі спротивом місцевих мешканців, особливо у випадках, коли йдеться про полігони для стрільб.
На початку березня нідерландські F-35 в Естонії провели навчання зі знищення ворожих дронів.
Принц Уельський Вільям одягнув армійську форму і проїхався на танку, приєднавшись до британських військ на польових навчаннях в Естонії.