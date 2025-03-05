Нідерландські F-35 в Естонії провели навчання зі знищення ворожих дронів
Винищувачі F-35 військово-повітряних сил (ВПС) Нідерландів чергової ланки авіабази Емарі тренувалися у стрільбі по навчальних дронах у естонському місті Рутья.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
Навчання відбулися з ініціативи Нідерландів та Естонії в контрольованому повітряному просторі.
Для знищення безпілотників з нерухомим крилом використовувалися ракети AIM-9 Sidewinder.
Метою вправ було підвищення навичок естонських військовослужбовців і союзників у знищенні безпілотних літальних апаратів.
Ескадрилья з управління повітряними операціями ВПС Естонії стежила за проведенням навчань, розмежовувала повітряні та морські зони, забезпечувала безпеку і подальше очищення територій.
"На сьогодні дрони становлять дедалі більшу загрозу як у воєнний, так і в мирний час. Тому проведення таких вправ є важливим. Навчання можна вважати успішними, оскільки всі навчальні цілі було досягнуто, а передбачені мішені вражено", – сказав командувач ВПС Естонії бригадний генерал Тоомас Сусі.
Винищувачі F-35 ВПС Нідерландів чергової ланки розміщені на авіабазі Емарі з грудня 2024 року.
Військово-повітряні сили країн НАТО охороняють повітряний простір країн Балтії з 2004 року. Винищувачі альянсу розміщені на авіабазах Шауляй і Емарі в Литві та Естонії відповідно. Наразі в Емарі чергує ланка винищувачів ВПС Нідерландів.
Повідомляли також, що у Норвегії почалися щорічні військові навчання Joint Viking, участь у яких беруть близько 10 тисяч військових Норвегії та союзників.
На початку лютого Польща проводила військові навчання у Балтійському морі, а у Литві відбулись навчання НАТО з управління атаками з повітря.