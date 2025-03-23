Нидерландские военные начали многодневные учения на западе Германии
Нидерландские военнослужащие начали четырехдневные логистические учения на западе Германии, сосредоточенные на переброске тяжелой техники через Рейн.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает WDR.
Маневры начались в воскресенье и продлятся до среды в районе городов Эммерих, Калькар и Рес. Днем в воскресенье пароход должен был начать перевозить первую технику через реку.
В связи с учениями передвижения гражданских в этом районе никак не ограничивают, заинтересованные смогут наблюдать за ними с близкого расстояния.
В то же время предупреждают, что передвижение техники может усложнить дорожное движение, особенно на дорогах L7 и B67.
Тренировка нидерландской армии на территории Германии является достаточно привычным явлением, что связано в том числе с дефицитом полигонов для обучения в пределах Нидерландов. Нидерландские вооруженные силы активизировали поиски участков, которые можно было бы превратить в полигоны, но эти инициативы столкнулись с сопротивлением местных жителей, особенно в случаях, когда речь идет о полигонах для стрельб.
В начале марта нидерландские F-35 в Эстонии провели учения по уничтожению вражеских дронов.
Принц Уэльский Уильям надел армейскую форму и проехался на танке, присоединившись к британским войскам на полевых учениях в Эстонии.