В авіакомпанії AirBaltic хочуть стати першими, хто полетить з країн Балтії до Києва

Латвійська національна авіакомпанія AirBaltic хоче стати першою, що виконуватиме рейси з усіх трьох країн Балтії до Києва після того, як польоти в Україну буде відновлено.

Про це розповів гендиректор авіакомпанії Мартін Гаус, пише мовник LRT, передає "Європейська правда".

Гаус заявив, що AirBaltic готова додати Київ та Львів до своєї маршрутної мережі, як тільки буде відкрито повітряний простір.

"Ми прагнемо стати першою авіакомпанією, яка виконуватиме рейси з країн Балтії до Києва. Наша команда була в Києві, і ми провели переговори з урядом та аеропортом "Бориспіль" про відкриття маршруту", – заявив він.

За словами гендиректора авіакомпанії, рейси будуть виконуватися з аеропортів балтійських столиць, тоді як раніше тільки з Риги. Крім того, за його словами, якщо все піде за планом, з відкриттям повітряного простору мандрівники зможуть літати зі столиці Латвії до Львова.

"Ми плануємо використовувати Ригу як хаб. Звідти польоти будуть ще більш інтенсивними. У перший же день польотів мандрівники з балтійських столиць зможуть літати до Києва і назад, а з Риги – до Львова", – поділився Гаус.

Також він висловив сподівання, що повітряний простір України відкриється найближчим часом.

"Я сподіваюся, що це (припинення вогню і відкриття повітряного простору. – Ред.) станеться найближчим часом. Мир необхідний для відновлення України. І ми готові зробити свій внесок у цей процес відновлення", – додав він.

Як відомо, Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року.

Державіаційна служба України розглядає можливість поетапного і часткового відкриття повітряного простору для цивільної авіації, а першим містом з працюючим аеропортом може стати Львів.

4 лютого писали, що авіакомпанія Ryanair розробляє плани відновлення польотів в Україну на тлі сподівань на те, що президент США Дональд Трамп допоможе завершити війну з Росією.

12 лютого стало відомо, що авіакомпанія Wizz Air хоче відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після оголошення про припинення вогню з Росією.

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