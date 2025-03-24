В авиакомпании AirBaltic хотят стать первыми, кто полетит из стран Балтии в Киев

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic хочет стать первой, которая будет выполнять рейсы из всех трех стран Балтии в Киев после того, как полеты в Украину будут возобновлены.

Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Мартин Гаус, пишет вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Гаус заявил, что AirBaltic готова добавить Киев и Львов в свою маршрутную сеть, как только будет открыто воздушное пространство.

"Мы стремимся стать первой авиакомпанией, которая будет выполнять рейсы из стран Балтии в Киев. Наша команда была в Киеве, и мы провели переговоры с правительством и аэропортом "Борисполь" об открытии маршрута", – заявил он.

По словам гендиректора авиакомпании, рейсы будут выполняться из аэропортов балтийских столиц, тогда как ранее только из Риги. Кроме того, по его словам, если все пойдет по плану, с открытием воздушного пространства путешественники смогут летать из столицы Латвии во Львов.

"Мы планируем использовать Ригу как хаб. Оттуда полеты будут еще более интенсивными. В первый же день полетов путешественники из балтийских столиц смогут летать в Киев и обратно, а из Риги – во Львов", – поделился Гаус.

Также он выразил надежду, что воздушное пространство Украины откроется в ближайшее время.

"Я надеюсь, что это (прекращение огня и открытие воздушного пространства. – Ред.) произойдет в ближайшее время. Мир необходим для восстановления Украины. И мы готовы внести свой вклад в этот процесс восстановления", – добавил он.

Как известно, Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022 года.

Госавиационная служба Украины рассматривает возможность поэтапного и частичного открытия воздушного пространства для гражданской авиации, а первым городом с работающим аэропортом может стать Львов.

4 февраля писали, что авиакомпания Ryanair разрабатывает планы возобновления полетов в Украину на фоне надежд на то, что президент США Дональд Трамп поможет завершить войну с Россией.

12 февраля стало известно, что авиакомпания Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после объявления о прекращении огня с Россией.

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