До Британії через Ла-Манш з початку року прибула рекордна кількість мігрантів

Кількість мігрантів, які прибули до Великої Британії після перетину Ла-Маншу за перші три місяці 2025 року, встановила новий рекорд.

Про це свідчать попередні дані британського Міністерства внутрішніх справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

Згідно з офіційними оцінками уряду Британії, з початку 2025 року в країні зареєстрували 5847 прибулих – уже більше, ніж за перші три місяці минулого року, який встановив рекорд за кількістю мігрантів.

Нинішній показник, за розрахунками PA Media, також на 59% більше, ніж за цей же період у 2023 році (3683 прибулих).

Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює Британські острови від континентальної Європи, в останні роки є однією з найсуперечливіших тем.

Мігранти часто гинуть, скориставшись послугами контрабандистів і намагаючись подолати протоку на малих човнах.

Британський уряд раніше запропонував оголосити кримінальним злочином "створення загрози життю на морі", аби боротися з незаконною міграцією через протоку Ла-Манш.