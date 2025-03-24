В Британию через Ла-Манш с начала года прибыло рекордное количество мигрантов

Количество мигрантов, прибывших в Великобританию после пересечения Ла-Манша за первые три месяца 2025 года, установило новый рекорд.

Об этом свидетельствуют предварительные данные британского Министерства внутренних дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

Согласно официальным оценкам правительства Великобритании, с начала 2025 года в стране зарегистрировали 5847 прибывших – уже больше, чем за первые три месяца прошлого года, который установил рекорд по количеству мигрантов.

Нынешний показатель, по расчетам PA Media, также на 59% больше, чем за этот же период в 2023 году (3683 прибывших).

Миграция через пролив Ла-Манш, отделяющий Британские острова от континентальной Европы, в последние годы является одной из самых противоречивых тем.

Мигранты часто погибают, воспользовавшись услугами контрабандистов и пытаясь преодолеть пролив на малых лодках.

Британское правительство ранее предложило объявить уголовным преступлением "создание угрозы жизни на море", чтобы бороться с незаконной миграцией через пролив Ла-Манш.