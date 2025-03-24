Одна із земель Німеччини планує заборонити телефони в початковій школі

Влада землі Саар, що на південному заході Німеччини, хоче запровадити заборону на мобільні телефони та смартгодинники в початкових школах.

Про таке пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За словами міністерки освіти Саару Крістін Штрайхерт-Кліво, використання особистих мобільних телефонів і смартгодинників "буде заборонено в усіх початкових школах".

Винятки у використанні мобільних телефонів можуть бути зроблені з "освітніх, медичних причин або в надзвичайних ситуаціях", уточнила вона.

Заплановане регулювання використання приватних мобільних телефонів і смартгодинників для початкових шкіл виходить за межі простої заборони, запевняє влада Саару.

"Ми не лише встановлюємо чіткі правила, але й сприяємо розвитку медіаграмотності та критичного мислення у роботі з цифровими технологіями", – пояснила Штрайхерт-Кліво.

Як зазначає Spiegel, заборона мобільних телефонів також обговорюється в інших федеральних землях: наприклад, у Гессені хочуть заборонити використання мобільних телефонів у школах з наступного навчального року.

Останнім часом подібні нововведення обговорюють або вже впровадили у багатьох країнах Європи.

Приміром, у Латвії заборонили користуватися мобільними телефонами під час перебування у школі учням 1-6 класів.

У Франції в межах пілотного проєкту з січня 2025 року учні початкової та молодшої середньої школи визначених закладів повинні залишати свої смартфони в шафці при вході до школи.