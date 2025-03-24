Одна из земель Германии планирует запретить телефоны в начальной школе

Власти земли Саар, что на юго-западе Германии, хотят ввести запрет на мобильные телефоны и смарт-часы в начальных школах.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По словам министра образования Саара Кристин Штрайхерт-Кливо, использование личных мобильных телефонов и смарт-часов "будет запрещено во всех начальных школах".

Исключения в использовании мобильных телефонов могут быть сделаны по "образовательным, медицинским причинам или в чрезвычайных ситуациях", уточнила она.

Запланированное регулирование использования частных мобильных телефонов и смарт-часов для начальных школ выходит за пределы простого запрета, уверяют власти Саара.

"Мы не только устанавливаем четкие правила, но и способствуем развитию медиаграмотности и критического мышления в работе с цифровыми технологиями", – пояснила Штрайхерт-Кливо.

Как отмечает Spiegel, запрет мобильных телефонов также обсуждается в других федеральных землях: например, в Гессене хотят запретить использование мобильных телефонов в школах со следующего учебного года.

В последнее время подобные нововведения обсуждают или уже внедрили во многих странах Европы.

К примеру, в Латвии запретили пользоваться мобильными телефонами во время пребывания в школе ученикам 1-6 классов.

Во Франции в рамках пилотного проекта с января 2025 года ученики начальной и младшей средней школы определенных заведений должны оставлять свои смартфоны в шкафчике при входе в школу.