Одна из земель Германии планирует запретить телефоны в начальной школе
Власти земли Саар, что на юго-западе Германии, хотят ввести запрет на мобильные телефоны и смарт-часы в начальных школах.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
По словам министра образования Саара Кристин Штрайхерт-Кливо, использование личных мобильных телефонов и смарт-часов "будет запрещено во всех начальных школах".
Исключения в использовании мобильных телефонов могут быть сделаны по "образовательным, медицинским причинам или в чрезвычайных ситуациях", уточнила она.
Запланированное регулирование использования частных мобильных телефонов и смарт-часов для начальных школ выходит за пределы простого запрета, уверяют власти Саара.
"Мы не только устанавливаем четкие правила, но и способствуем развитию медиаграмотности и критического мышления в работе с цифровыми технологиями", – пояснила Штрайхерт-Кливо.
Как отмечает Spiegel, запрет мобильных телефонов также обсуждается в других федеральных землях: например, в Гессене хотят запретить использование мобильных телефонов в школах со следующего учебного года.
В последнее время подобные нововведения обсуждают или уже внедрили во многих странах Европы.
К примеру, в Латвии запретили пользоваться мобильными телефонами во время пребывания в школе ученикам 1-6 классов.
Во Франции в рамках пилотного проекта с января 2025 года ученики начальной и младшей средней школы определенных заведений должны оставлять свои смартфоны в шкафчике при входе в школу.