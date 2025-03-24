Трамп про візит делегації США до Гренландії: це не провокація, а дружелюбність

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що "багато людей" у Гренландії нібито запрошують посадовців США приїхати до них на тлі розчарування Данією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на засіданні свого кабінету 24 березня.

Трамп стверджує, що запланований візит американської делегації на чолі з другою леді Ушею Венс – це "дружелюбність, а не провокація".

"Ми маємо справу з багатьма людьми з Гренландії, які хотіли б, щоб щось відбулося, щоб вони були належним чином захищені і про них належним чином піклувалися. Вони кличуть нас, ми не кличемо їх. І нас запросили туди", – заявив він.

Президент США додав, що про гренландців "не дбали", а Гренландія – "це те, що, можливо, є в нашому майбутньому".

24 березня стало відомо, що американська делегація на чолі з дружиною віцепрезидента США Джея Ді Венса відвідає Гренландію та американську воєнну базу, чим відразу публічно обурився прем’єр Гренландії.

Сам Венс заявив про плани Трампа на Гренландію і що їм "байдуже, що кричать європейці".

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