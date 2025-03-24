"Це не звичайні туристи": глава МЗС Данії – про візит американців на Гренландію

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен вважає, що анонсований візит американської делегації до Гренландії є частиною зусиль США зі зближення острова з Вашингтоном.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у коментарі DR.

Расмуссен заявив, що поділяє думку влади Гренландії, яка вважає візит американської делегації в цей час і на такому рівні "проблематичним".

"Це не випадкові туристи. І за цим відчувається, що є сигнал. Це наступ чарівності для зближення Гренландії зі США. У Гренландії та в (Данському. – Ред.) королівстві нема до цього апетиту, тому час не найкращий", – додав він.

Глава данського МЗС додав, що, на його думку, США знають ставлення Данії до візиту.

"У нас є тісний діалог у тісній співпраці з Гренландією. Не думаю, що в американців є сумніви щодо того, як ми до цього ставимось", – вважає Расмуссен.

24 березня стало відомо, що американська делегація на чолі з дружиною віцепрезидента США Джея Ді Венса відвідає Гренландію та американську воєнну базу, чим відразу публічно обурився прем’єр Гренландії.

Сам Венс заявив про плани Трампа на Гренландію і що їм "байдуже, що кричать європейці".

Детальніше про це читайте у статті: Без шансів для Трампа: яке майбутнє обирає для себе Гренландія.