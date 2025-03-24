Трамп о визите делегации США в Гренландию: это не провокация, а дружелюбие

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что "многие люди" в Гренландии якобы приглашают чиновников США приехать к ним на фоне разочарования Данией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на заседании своего кабинета 24 марта.

Трамп утверждает, что запланированный визит американской делегации во главе со второй леди Ушей Вэнс – это "дружелюбие, а не провокация".

"Мы имеем дело со многими людьми из Гренландии, которые хотели бы, чтобы что-то произошло, чтобы они были должным образом защищены и о них должным образом заботились. Они зовут нас, мы не зовем их. И нас пригласили туда", – заявил он.

Президент США добавил, что о гренландцах "не заботились", а Гренландия – "это то, что, возможно, есть в нашем будущем".

24 марта стало известно, что американская делегация во главе с женой вице-президента США Джея Ди Вэнса посетит Гренландию и американскую военную базу, чем сразу публично возмутился премьер Гренландии.

Сам Вэнс заявил о планах Трампа на Гренландию и что им "безразлично, что кричат европейцы".

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