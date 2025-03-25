СМИ: В Сенате спрашивают администрацию Трампа о планах по замороженным активам РФ

В Сенате США направили Госдепу письмо с вопросами о том, как администрация Трампа планирует использовать имеющиеся финансовые рычаги давления на Россию, в частности замороженные активы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, которое есть в их распоряжении, пишет "Европейская правда".

Агентство получило текст письма от 21 марта, в котором двухпартийная группа сенаторов – республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм и демократы Ричард Блументаль и Тим Кейни – спрашивают Государственный департамент о планах администрации по использованию замороженных российских активов.

"Как в администрации видят использование всех имеющихся финансовых инструментов в ее распоряжении, чтобы увеличить давление на Россию о прекращении войны? В частности, считает ли администрация, что активы в США и ЕС могут быть использованы как рычаг в переговорах с РФ о завершении войны? Если да, то каким образом?" – интересуются сенаторы.

Они также спрашивают, планирует ли администрация разрабатывать стратегию, чтобы поощрить ЕС и партнеров G7 к шагам в этом вопросе. Кроме того, сенаторы поинтересовались, поддержала бы ли администрация использование замороженных активов РФ, что в распоряжении США, для закупки оружия для Украины.

Как сообщалось, ЕС может направить на оружие Украине до 9 млрд евро за счет российских активов.

В то же время в ЕС остаются трудности с шагом к решению о конфискации росактивов, а не только использование доходов от них. В частности противником решения остается Бельгия, на территории которой находится наибольшая доля замороженных российских активов. Бельгийские чиновники аргументируют, что в случае конфискации активы перестанут генерировать доходы, из которых уже оплачивают поддержку Украины, и опасаются политико-правовых последствий этого решения.