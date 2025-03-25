У Берліні кажуть, що арешт лідера турецької опозиції руйнує шанси країни на інтеграцію з ЄС

У Міністерстві закордонних справ Німеччини, коментуючи події у Туреччині, заявили, що країна, яка бачить своє майбутнє в Європейському Союзі, повинна підтримувати верховенство права.

Про це зовнішньополітичне відомство країни написало в Х, передає "Європейська правда".

У Німеччині заявили, що прихильність Туреччини до членства в ЄС "звучить все більш порожньо" у світлі дій, вжитих проти опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу.

"Політичні конкуренти не повинні сидіти у в'язниці або перебувати під судом. Країна, яка бачить своє майбутнє в ЄС, повинна підтримувати верховенство права", – заявили у МЗС Німеччини.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, своєю чергою, заявила, що у "ці геополітично неспокійні часи наша співпраця потребує демократичної і конституційної Туреччини з сильним громадянським суспільством, як турки будували його протягом останніх 100 років".

Нагадаємо, 23 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту щодо Імамоглу у зв’язку зі звинуваченнями у корупції. Адвокати планують подавати апеляцію.

Водночас суд відхилив клопотання про арешт Імамоглу за звинуваченнями у підтримці "Робітничої партії Курдистану".

Переслідування Імамоглу призвело до масових протестів у країні. Зокрема 24 березня великі натовпи зібралися на шосту ніч демонстрацій у Стамбулі, виступаючи проти арешту опозиційного мера.

Того ж дня партія Імамоглу затвердила його висування кандидатом у президенти, попри арешт і відсторонення.

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