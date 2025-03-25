В Берлине говорят, что арест лидера турецкой оппозиции разрушает шансы страны на интеграцию с ЕС

В Министерстве иностранных дел Германии, комментируя события в Турции, заявили, что страна, которая видит свое будущее в Европейском Союзе, должна поддерживать верховенство права.

Об этом внешнеполитическое ведомство страны написало в Х, передает "Европейская правда".

В Германии заявили, что приверженность Турции к члентству в ЕС "звучит все более пусто" в свете действий, предпринятых против оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

"Политические конкуренты не должны сидеть в тюрьме или находиться под судом. Страна, которая видит свое будущее в ЕС, должна поддерживать верховенство права", – заявили в МИД Германии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, в свою очередь, заявила, что в "эти геополитически неспокойные времена наше сотрудничество требует демократической и конституционной Турции с сильным гражданским обществом, как турки строили его в течение последних 100 лет".

Напомним, 23 марта суд принял решение о мере пресечения в виде ареста в отношении Имамоглу в связи с обвинениями в коррупции. Адвокаты планируют подавать апелляцию.

В то же время суд отклонил ходатайство об аресте Имамоглу по обвинениям в поддержке "Рабочей партии Курдистана".

Преследование Имамоглу привело к массовым протестам в стране. В частности 24 марта большие толпы собрались на шестую ночь демонстраций в Стамбуле, выступая против ареста оппозиционного мэра.

В тот же день партия Имамоглу утвердила его выдвижение кандидатом в президенты, несмотря на арест и отстранение.

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