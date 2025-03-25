У Білому домі кажуть, що Трамп не має сумнівів щодо Волца після скандалу з чатом

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп не ставить під сумнів професійні здібності радника з нацбезпеки Майка Волца та інших топпосадовців після того, як вони обговорювали у Signal конфіденційні деталі операції і не помітили, що у чаті з’явилась стороння особа.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Речниця Керолайн Левітт у письмовому коментарі виданню заявила, що президент Трамп не має питань до радника з нацбезпеки Майка Волца та інших топпосадовців безпекового блоку після скандалу з чатом у Signal.

"Як сказав президент Трамп, атаки проти хуситів були дуже успішними та ефективними. Президент Трамп продовжує зберігати повну довіру до своєї команди з нацбезпеки, включно з радником з нацбезпеки Майком Волцом", – відповіла Левітт.

Нагадаємо, головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі в понеділок розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем звʼязку.

Інформація про цей інцидент спричинила скандал і запитання з приводу того, чи розуміють у команді Трампа правила поводження з таємною інформацією.

Міністр оборони США Піт Гегсет після оприлюднення фактів заявив, що "ніхто не переписувався щодо військових планів" і назвав редактора The Atlantic "дискредитованим так званим журналістом".

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що топпосадовці, які обговорювали у чаті в Signal конфіденційні деталі операції, не будуть притягнені до дисциплінарної відповідальності.