В Белом доме говорят, что Трамп не сомневается в Уолтце после скандала с чатом

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп не ставит под сомнение профессиональные способности советника по нацбезопасности Майка Уолтца и других топ-чиновников после того, как они обсуждали в Signal конфиденциальные детали операции и не заметили, что в чате появилось постороннее лицо.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь Кэролайн Левитт в письменном комментарии изданию заявила, что президент Трамп не имеет вопросов к советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу и другим топ-чиновникам блока безопасности после скандала с чатом в Signal.

"Как сказал президент Трамп, атаки против хуситов были очень успешными и эффективными. Президент Трамп продолжает сохранять полное доверие к своей команде по нацбезопасности, включая советника по нацбезопасности Майка Уотлца", – ответила Левитт.

Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале в понедельник рассказал, как его случайно добавили к групповому чату в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.

Информация об этом инциденте вызвала скандал и вопросы по поводу того, понимают ли в команде Трампа правила обращения с секретной информацией.

Министр обороны США Пит Хегсет после обнародования фактов заявил, что "никто не переписывался о военных планах" и назвал редактора The Atlantic "дискредитированным так называемым журналистом".

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что топ-чиновники, которые обсуждали в чате в Signal конфиденциальные детали операции, не будут привлечены к дисциплинарной ответственности.