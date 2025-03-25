У Німеччині попередили, що РФ все частіше вербує диверсантів у приватних інституціях

Федеральне відомство з питань захисту конституції Німеччини вважає, що німецька влада і компанії повинні краще підготуватися до саботажу і шпигунства з боку державних, напівдержавних і приватних суб'єктів, які діють від імені іноземних спецслужб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За даними Федерального відомства з охорони конституції, такі держави, як Росія і Китай, більше не покладаються виключно на апарат державної безпеки, державні ЗМІ та дипломатію.

Вони також використовують державні університети і компанії та все частіше звертаються до приватних суб'єктів для виконання конкретних завдань, пояснив віцепрезидент відомства Сінан Селен на щорічній конференції з безпеки.

Селен навів кілька прикладів підозр у саботажі за останні місяці: інциденти на німецьких військових кораблях, розслідування яких досі триває, а також пакунки із запалювальними пристроями і підпали магазину IKEA в Литві і торгового центру в Польщі.

Нагадаємо, Поліція безпеки Швеції (Säpo) виявила, що Росія намагається вербувати наркозалежних людей, і попередила поліцію, аби вона посилила до них увагу.