В Германии предупредили, что РФ все чаще вербует диверсантов в частных институциях

Федеральное ведомство по защите конституции Германии считает, что немецкие власти и компании должны лучше подготовиться к саботажу и шпионажу со стороны государственных, полугосударственных и частных субъектов, которые действуют от имени иностранных спецслужб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По данным Федерального ведомства по охране конституции, такие государства, как Россия и Китай, больше не полагаются исключительно на аппарат государственной безопасности, государственные СМИ и дипломатию.

Они также используют государственные университеты и компании и все чаще обращаются к частным субъектам для выполнения конкретных задач, пояснил вице-президент ведомства Синан Селен на ежегодной конференции по безопасности.

Селен привел несколько примеров подозрений в саботаже за последние месяцы: инциденты на немецких военных кораблях, расследование которых до сих пор продолжается, а также пакеты с зажигательными устройствами и поджоги магазина IKEA в Литве и торгового центра в Польше.

Напомним, Полиция безопасности Швеции (Säpo) обнаружила, что Россия пытается вербовать наркозависимых людей, и предупредила полицию, чтобы она усилила к ним внимание.