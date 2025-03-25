Премьер Дании обвинила администрацию Трампа в давлении на Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала администрацию президента США Дональда Трампа за "неприемлемое давление" на Гренландию, а также предстоящий визит на датскую территорию жены вице-президента США Уши Вэнс.

Ее слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Фредериксен уверена, что это "явно не тот визит, который касается того, что нужно или чего хочет Гренландия".

"Поэтому я должна сказать, что это неприемлемое давление, которое оказывается на Гренландию и Данию в этой ситуации. И мы будем противостоять этому давлению", – акцентировала она.

Кроме этого, премьер-министр Дании подчеркнула, что представители Гренландии "четко дали понять", что "они не хотят визита сейчас, потому что у них нет правительства", после выборов в начале этого месяца.

"Вы не можете осуществить частный визит с официальными представителями другой страны", – подчеркнула Фредериксен.

24 марта стало известно, что американская делегация во главе с женой вице-президента США Джея Ди Вэнса посетит Гренландию и американскую военную базу, чем сразу публично возмутился премьер Гренландии.

Сам Вэнс заявил о планах Трампа на Гренландию и что им "безразлично, что кричат европейцы".

А Трамп, в свою очередь, утверждает, что "многие люди" в Гренландии якобы приглашают чиновников США приехать к ним на фоне разочарования Данией.

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