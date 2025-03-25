Чешскую инициативу по "Радио Свобода" поддержали 12 стран

Чешскую инициативу по сохранению работы "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" уже поддержали 12 государств.

Об этом сообщил министр по европейским вопросам Мартин Дворжак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

Список стран-участниц пополнили Финляндия и Дания.

После того как США объявили об отмене финансирования "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", министр по европейским вопросам Мартин Дворжак обратился к другим европейским министрам с инициативой поддержать радиостанцию, которая вещает из Праги, а также сделал сообщение об этом на заседании Совета ЕС по общим вопросам.

"Сейчас также ведется ряд обсуждений на разных уровнях. Это выглядит многообещающе", – заявил чешский министр 25 марта.

Отмена финансирования "Радио Свобода", как сообщалось, была связана с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС не имеет возможности автоматически взять на себя финансирование "Радио Свобода", но должен изучить ситуацию и понять, каким образом может помочь проекту.

19 марта стало известно, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM) и его должностных лиц Кари Лейк и Виктора Моралеса, пытаясь заблокировать решение о прекращении финансирования по федеральному гранту.