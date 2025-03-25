Белый дом увидел сговор демократов и СМИ после скандала с перепиской в Signal

В Белом доме заявили, что освещение слива переписки топ-чиновников администрации Дональда Трампа о национальной безопасности в Signal является кампанией Демократической партии и СМИ.

Такое заявление опубликовали на сайте Белого дома 25 марта, пишет "Европейская правда".

В администрации США заявили о "скоординированной попытке" со стороны "демократов и их медиа-союзников" якобы "отвлечь внимание от успешных действий президента Трампа".

Речь идет об ударах по хуситам в Йемене, которые и стали предметом слитой переписки в Signal.

"Действия администрации Трампа по привлечению хуситов к ответственности имеют огромный успех, и ничто не может отвлечь от этих неустанных действий, направленных на обеспечение безопасности американцев", – добавили в Белом доме.

Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале в понедельник, 24 марта, рассказал, как его случайно добавили в групповой чат в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.

Представители Белого дома защищали чат, а министр обороны Пит Хегсет заявил, что "никто не присылал военных планов".

Президент США Дональд Трамп на следующий день после инцидента поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, чей контакт случайно добавил журналиста в частный чат, и преуменьшил значение утечки.