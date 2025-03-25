Премʼєрка Данії: США не можуть називати візит на Гренландію приватним

Данська премʼєр-міністерка Метте Фредеріксе наголосила на неприйнятності візиту американської делегації на Гренландію.

Про це вона сказала в інтервʼю DR, повідомляє "Європейська правда".

За словами Фредеріксен, "США не можуть стверджувати, що це (візит делегації на Гренландію. – Ред.) – приватний візит".

"Ніхто у світі не може дозволити собі читати це незалежно від заяв, зроблених США з бажанням захопити іншу країну. Тому це неприйнятний тиск на Гренландію і Данію", – наголосила вона.

Данія буде чинити опір цьому тиску, додала премʼєрка, водночас зауваживши, що країна готова працювати зі США.

"Вони є близьким союзником. Але це має відбуватися в межах нормальних правил гри, зокрема державного суверенітету і поваги до кордонів", – пояснила Фредеріксен.

24 березня стало відомо, що американська делегація на чолі з дружиною віцепрезидента США Джея Ді Венса відвідає Гренландію та американську воєнну базу, чим відразу публічно обурився прем’єр Гренландії.

Сам Венс заявив про плани Трампа на Гренландію і що їм "байдуже, що кричать європейці".

А Трамп, своєю чергою, стверджує, що "багато людей" у Гренландії нібито запрошують посадовців США приїхати до них на тлі розчарування Данією.

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