Премьер Дании: США не могут называть визит на Гренландию частным
Датский премьер-министр Метте Фредериксе отметила неприемлемость визита американской делегации на Гренландию.
Об этом она сказала в интервью DR, сообщает "Европейская правда".
По словам Фредериксен, "США не могут утверждать, что это (визит делегации в Гренландию. – Ред.) – частный визит".
"Никто в мире не может позволить себе читать это независимо от заявлений, сделанных США с желанием захватить другую страну. Поэтому это неприемлемое давление на Гренландию и Данию", – подчеркнула она.
Дания будет сопротивляться этому давлению, добавила премьер, одновременно отметив, что страна готова работать с США.
"Они являются близким союзником. Но это должно происходить в рамках нормальных правил игры, в частности государственного суверенитета и уважения к границам", – пояснила Фредериксен.
24 марта стало известно, что американская делегация во главе с женой вице-президента США Джея Ди Вэнса посетит Гренландию и американскую военную базу, чем сразу публично возмутился премьер Гренландии.
Сам Вэнс заявил о планах Трампа на Гренландию и что им "безразлично, что кричат европейцы".
А Трамп, в свою очередь, утверждает, что "многие люди" в Гренландии якобы приглашают чиновников США приехать к ним на фоне разочарования Данией.
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