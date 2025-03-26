Спецпосол Трампа Гренелл: передана Україною РФ ядерна зброя "була російською"

Посол Дональда Трампа з особливих доручень Річард Гренелл заявив, що передана Україною Росії ядерна зброя за Будапештським меморандумом "була російською".

Як пише "Європейська правда", допис він опублікував у своєму X.

Гренелл вирішив нагадати про "некомфортний факт", що ядерна зброя, передана Україною Росії за Будапештським меморандумом, який та врешті порушила, не була українською.

"Та ядерна зброя була російською і це були залишки. Україна повернула ту ядерку Росії. Вона не належала Україні. Це такий некомфортний факт", – написав Гренелл.

Let’s be clear about the Budapest Memorandum:

the nukes were Russia’s and were leftovers.



Ukraine gave the nukes back to Russia.



They weren’t Ukraine’s.



This is an uncomfortable fact. – Richard Grenell (@RichardGrenell) March 25, 2025

У коментарях йому нагадали, що у підсумку Росія порушила зобов’язання за Будапештським меморандумом. Гренелл погодився з цим коротким "Правда".

Нагадаємо, Будапештський меморандум був підписаний 4 грудня 1994 року Україною, Росією, США та Великою Британією та передбачав надання "безпекових запевнень" (security assurances) в обмін на відмову Києва від ядерної зброї, яку вона успадкувала після розпаду СРСР.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна отримала гіркий урок з Будапештським меморандумом, і таких помилок більше не можна повторювати.

Восени 2024 року президент України Володимир Зеленський розповів, що у спілкуванні з тоді ще кандидатом у президенти США Дональдом Трампом пояснював потребу вступу України до НАТО, згадавши відмову Києва від ядерної зброї.

Після того Києву довелося відкидати спекуляції, що Україна думає над відновленням ядерного арсеналу.