Спецпосол Трампа Гренелл: передана Україною РФ ядерна зброя "була російською"

Посол Дональда Трампа з особливих доручень Річард Гренелл заявив, що передана Україною Росії ядерна зброя за Будапештським меморандумом "була російською".

Як пише "Європейська правда", допис він опублікував у своєму X.

Гренелл вирішив нагадати про "некомфортний факт", що ядерна зброя, передана Україною Росії за Будапештським меморандумом, який та врешті порушила, не була українською.

"Та ядерна зброя була російською і це були залишки. Україна повернула ту ядерку Росії. Вона не належала Україні. Це такий некомфортний факт", – написав Гренелл.

Let’s be clear about the Budapest Memorandum:

the nukes were Russia’s and were leftovers.



Ukraine gave the nukes back to Russia.



They weren’t Ukraine’s.



This is an uncomfortable fact.