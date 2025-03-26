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Спецпосол Трампа Гренелл: передана Україною РФ ядерна зброя "була російською"

Новини — Середа, 26 березня 2025, 07:29 — Марія Ємець

Посол Дональда Трампа з особливих доручень Річард Гренелл заявив, що передана Україною Росії ядерна зброя за Будапештським меморандумом "була російською".

Як пише "Європейська правда", допис він опублікував у своєму X.

Гренелл вирішив нагадати про "некомфортний факт", що ядерна зброя, передана Україною Росії за Будапештським меморандумом, який та врешті порушила, не була українською. 

"Та ядерна зброя була російською і це були залишки. Україна повернула ту ядерку Росії. Вона не належала Україні. Це такий некомфортний факт", – написав Гренелл. 

У коментарях йому нагадали, що у підсумку Росія порушила зобов’язання за Будапештським меморандумом. Гренелл погодився з цим коротким "Правда".

Нагадаємо, Будапештський меморандум був підписаний 4 грудня 1994 року Україною, Росією, США та Великою Британією та передбачав надання "безпекових запевнень" (security assurances) в обмін на відмову Києва від ядерної зброї, яку вона успадкувала після розпаду СРСР.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна отримала гіркий урок з Будапештським меморандумом, і таких помилок більше не можна повторювати. 

Восени 2024 року президент України Володимир Зеленський розповів, що у спілкуванні з тоді ще кандидатом у президенти США Дональдом Трампом пояснював потребу вступу України до НАТО, згадавши відмову Києва від ядерної зброї.

Після того Києву довелося відкидати спекуляції, що Україна думає над відновленням ядерного арсеналу. 

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США
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