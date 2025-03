Спецпосол Трампа Гренелл: переданное Украиной РФ ядерное оружие "было российским"

Посол Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что переданное Украиной России ядерное оружие по Будапештскому меморандуму "было российским".

Как пишет "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своем X.

Гренелл решил напомнить о "некомфортном факте", что ядерное оружие, переданное Украиной России по Будапештскому меморандуму, который та в конце нарушила, не было украинским.

"И ядерное оружие было российским и это были остатки. Украина вернула ту ядерку России. Она не принадлежала Украине. Это такой некомфортный факт", – написал Гренелл.

Let’s be clear about the Budapest Memorandum:

the nukes were Russia’s and were leftovers.



Ukraine gave the nukes back to Russia.



They weren’t Ukraine’s.



This is an uncomfortable fact.