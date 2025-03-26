Спецпосол Трампа Гренелл: переданное Украиной РФ ядерное оружие "было российским"
Посол Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что переданное Украиной России ядерное оружие по Будапештскому меморандуму "было российским".
Как пишет "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своем X.
Гренелл решил напомнить о "некомфортном факте", что ядерное оружие, переданное Украиной России по Будапештскому меморандуму, который та в конце нарушила, не было украинским.
"И ядерное оружие было российским и это были остатки. Украина вернула ту ядерку России. Она не принадлежала Украине. Это такой некомфортный факт", – написал Гренелл.
Let’s be clear about the Budapest Memorandum:– Richard Grenell (@RichardGrenell) March 25, 2025
the nukes were Russia’s and were leftovers.
Ukraine gave the nukes back to Russia.
They weren’t Ukraine’s.
This is an uncomfortable fact.
В комментариях ему напомнили, что в итоге Россия нарушила обязательства по Будапештскому меморандуму. Гренелл согласился с этим коротким "Правда".
Напомним, Будапештский меморандум был подписан 4 декабря 1994 года Украиной, Россией, США и Великобританией и предусматривал предоставление "заверений безопасности" (security assurances) в обмен на отказ Киева от ядерного оружия, которое Украина унаследовала после распада СССР.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина получила горький урок с Будапештским меморандумом, и таких ошибок больше нельзя повторять.
Осенью 2024 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в общении с тогда еще кандидатом в президенты США Дональдом Трампом объяснял необходимость вступления Украины в НАТО, вспомнив отказ Киева от ядерного оружия.
После этого Киеву пришлось отвергать спекуляции, что Украина думает над восстановлением ядерного арсенала.