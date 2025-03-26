В Киев прибыли глава МИД и министр труда и интеграции Норвегии

В Киеве находятся с визитом министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, а также министр по труду и интеграции Тонье Бренна.

Об этом сообщает VG, пишет "Европейская правда".

По информации издания, норвежские министры прибыли в Киев утром 26 марта.

"Мы приехали в Киев в очень важное время для Украины. Война идет очень интенсивными темпами, обе стороны готовят себе позицию для переговоров, которые могут проложить путь к мирным переговорам", – отметил Эспен Барт Эйде.

МИД Норвегии/Х

Он отметил, что следует начинать строить планы на послевоенное время уже сейчас.

"Норвежская поддержка должна быть долгосрочной, и думаю, важно планировать, как мы потом продолжим поддерживать Украину. Надеюсь, однажды это будет что-то другое, чем огромные объемы боеприпасов", – сказал глава МИД.

Для министра труда и интеграции это первый визит в Украину, он связан с планами обсудить подготовку к тому моменту, когда украинцы с временной защитой в Норвегии смогут возвращаться домой.

"Для меня это о понимании потребностей. Мы хотим, чтобы 90 тысяч украинцев в Норвегии были наилучшим образом подготовлены для того, чтобы вернуться в свою страну, которая когда-то будет отстроена", – прокомментировала Тонье Бренна.

"Мы хотим, чтобы те, кто сейчас учится, завершил обучение. Украинская молодежь в Норвегии должна иметь возможность использовать это время, чтобы улучшить свои навыки – и так, чтобы это соответствовало потребностям Украины. Мы обсудим с украинскими чиновниками, что потребуется стране для функционального общества после лет войны", – пояснила министр.

Напомним, на прошлой неделе – 20 марта – президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в Норвегии, куда он отправился после почти двух дней в Хельсинки.

В середине месяца министры обороны стран Северной Европы встретились с украинским коллегой Рустемом Умеровым в Хельсинки.

В начале марта в Норвегии договорились в этом году увеличить помощь Украине до почти 8 млрд долларов.

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