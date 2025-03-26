У Данії привітали рішення США скасувати візит на перегони на собачих нартах у Гренландії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен привітав рішення США змінити запланований візит до Гренландії.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, 25 березня віцепрезидент США Джей Ді Венс оголосив, що приєднається до своєї дружини Уші, яка 28 березня має здійснити візит до Гренландії.

За словами віцепрезидента, у межах свого візиту на острів він відвідає одну з американських військових баз та "просто перевірить, що відбувається з безпекою в Гренландії", водночас він не згадав про перегони на собачих упряжках.

У відповідь на це Расмуссен заявив, що вважає "дуже позитивним, що американці скасували свій візит до гренландського суспільства".

"Замість цього вони відвідають свою власну базу Пітуффік, і ми не маємо нічого проти цього", – сказав очільник МЗС Данії.

Нагадаємо, плани другої леді США відвідати Гренландію 28 березня викликали обурення як у самій Гренландії, так і в Данії, де дії американської адміністрації прямо назвали тиском.

Раніше Венс заявив про плани Дональда Трампа на Гренландію і що їм "байдуже, що кричать європейці".

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