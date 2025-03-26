В Дании приветствовали решение США отменить визит на гонки на собачьих нартах в Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен приветствовал решение США изменить запланированный визит в Гренландию.

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, 25 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что присоединится к своей жене Уши, которая 28 марта должна осуществить визит в Гренландию.

По словам вице-президента, в рамках своего визита на остров он посетит одну из американских военных баз и "просто проверит, что происходит с безопасностью в Гренландии", при этом он не упомянул о гонках на собачьих упряжках.

В ответ на это Расмуссен заявил, что считает "очень позитивным, что американцы отменили свой визит в гренландское общество".

"Вместо этого они посетят свою собственную базу Питуффик, и мы не имеем ничего против этого", – сказал глава МИД Дании.

Напомним, планы второй леди США посетить Гренландию 28 марта вызвали возмущение как в самой Гренландии, так и в Дании, где действия американской администрации прямо назвали давлением.

Ранее Вэнс заявил о планах Дональда Трампа на Гренландию и что им "безразлично, что кричат европейцы".

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