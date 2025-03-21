ЗМІ: НАТО хоче закликати Європу та Канаду збільшити військовий потенціал на 30%

НАТО планує звернутися до європейських союзників і Канади із закликом збільшити свої запаси озброєнь і військового обладнання приблизно на 30% у найближчі кілька років.

Про це агентству Bloomberg повідомили високопосадовець Альянсу, а також проінформовані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Як пише агентство, наразі обговорюються нові цільові показники військового потенціалу країн-членів НАТО, які мають оновити ті, що були встановлені до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з метою їх прийняття до початку червня, коли міністри оборони країн-членів альянсу зберуться в Брюсселі.

Співрозмовники стверджують, що досягнення цих нових рівнів вимагатиме значних фінансових витрат від більшості європейських союзників і Канади, тоді як видатки США не потребуватимуть змін.

За словами одного з посадовців, нові цілі вимагатимуть збільшення на 30% обсягу обладнання в усіх секторах, причому деякі конкретні категорії зростуть набагато більше або менше, ніж інші.

Високопосадовець НАТО зазначив, ці нові цілі, на реалізацію яких піде від п’яти до 15 років, призведуть до того, що європейські і канадські сили в НАТО стануть набагато сильнішими і менше залежатимуть від США.

Зазначимо, американський президент Дональд Трамп неодноразово звинувачував членів НАТО в тому, що вони користуються перевагами Вашингтона, витрачаючи недостатньо коштів на оборону.

Він заявив, що США відійдуть від своєї традиційної ролі гаранта безпеки в Європі, і зажадав від союзників витрачати 5% від їх ВВП – мета, яку багато хто вважає нереалістичною.

Зараз члени Альянсу очікують, що США скоротять свою військову присутність в Європі, оскільки їхні пріоритети змістяться в Індо-Тихоокеанський регіон.

На початку березня ЗМІ із посиланням на чинних та колишніх високопосадовці США писали, що Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.

На тлі можливого відкликання американських військ з Європи президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він готовий запропонувати "ядерну парасольку" Франції для захисту інших держав Європи.

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