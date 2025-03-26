Швеция планирует оборонные расходы на уровне 3,5% ВВП в 2030 году

Швеция предварительно планирует увеличить свои оборонные расходы до 3,5% ВВП к 2030 году, что является большим и более быстрым ростом, чем планировалось ранее.

Об этом заявил в среду, 26 марта, премьер-министр страны Ульф Кристерссон, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, до сих пор прогнозировалось, что расходы на оборону достигнут 2,4% ВВП в этом году и 2,6% в 2028 году, но в правительстве страны признали – нужно больше на фоне предупреждений США о том, что европейская безопасность больше не может быть первоочередной задачей Вашингтона.

Поэтому Кристерссон заявил, что НАТО вскоре поставит перед странами-членами цель тратить от 3% до 4% ВВП, и Швеция достигнет новой цели, предварительная оценка которой составляет 3,5%.

"Трудно точно знать, где это будет. Мы настаиваем на том, чтобы он был достаточно высоким, чтобы значительно повысить способность европейских стран НАТО защищать Европу", – отметил премьер Швеции.

Кристерссон также сказал, что правительство и антииммиграционные Шведские демократы договорились помочь профинансировать перевооружение путем привлечения займов на сумму около 300 млрд шведских крон (около $29,9 млрд) в течение периода до 2035 года.

"Новая и далеко идущая ситуация в области политики безопасности требует новых решений, как срочных, так и долгосрочных", – добавил Кристерссон.

Недавно СМИ писали, что НАТО планирует обратиться к европейским союзникам и Канаде с призывом увеличить свои запасы вооружений и военного оборудования примерно на 30% в ближайшие несколько лет.

А премьер-министр Испании Педро Санчес подтвердил свое обязательство увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП в соответствии с условиями, согласованными с НАТО, и обратился за поддержкой к своим парламентским партнерам, пообещав им, что эта политика будет осуществляться без социальных сокращений.

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