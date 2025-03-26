МЗС засудило показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні" в Нідерландах

МЗС України заявило, що російський пропагандистський фільм "Росіяни на війні" спотворює реальність і маніпулює громадською думкою і йому не місце на показах у Нідерландах.

Про це йдеться у дописі українського зовнішньополітичного відомства в X, повідомляє "Європейська правда".

В МЗС повідомили, що фільм "Росіяни на війні" заплановано до показу в кількох місцях у Гаазі.

"Місто миру і справедливості не повинно бути майданчиком для кремлівської дезінформації – воно має бути місцем, де російські воєнні злочини переслідуються в судовому порядку", – йдеться у повідомленні.

"Фільм спотворює реальність і маніпулює громадською думкою, применшуючи геноцидну російську агресію проти України. Він намагається зняти з російських солдатів відповідальність за вбивства, зґвалтування, тортури, мародерство, насильницьку депортацію дітей та руйнування українських міст", – пояснили в МЗС.

За словами українських дипломатів, показ цього фільму в Гаазі – це не сприяння свободі слова, а дозвіл агресору поширювати брехню в демократичних суспільствах.

"Неприпустимо, коли поважні інституції використовуються як майданчик для пропаганди, яка спотворює реальність, маніпулює фактами та слугує інструментом для виправдання воєнних злочинів", – йдеться у повідомленні.

Посольство України в Нідерландах засудило цей фільм і не підтримуватиме його покази.

"Ми закликаємо інституції скасувати ці заходи та протистояти російській дезінформації. Росія не повинна отримувати платформу для поширення пропаганди", – заявили в МЗС.

Торік у вересні писали, що фільм "Росіяни на війні" показали на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Тодішній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив обурення тим, що Венеційський кінофестиваль показав цю стрічку.

Генеральне консульство України в Торонто також висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на тамтешньому міжнародному кінофестивалі.