МИД осудил показ пропагандистского фильма "Россияне на войне" в Нидерландах

МИД Украины заявил, что российский пропагандистский фильм "Русские на войне" искажает реальность и манипулирует общественным мнением и ему не место на показах в Нидерландах.

Об этом говорится в заметке украинского внешнеполитического ведомства в X, сообщает "Европейская правда".

В МИД сообщили, что фильм "Русские на войне" запланирован к показу в нескольких местах в Гааге.

"Город мира и справедливости не должен быть площадкой для кремлевской дезинформации – он должен быть местом, где российские военные преступления преследуются в судебном порядке", – говорится в сообщении.

"Фильм искажает реальность и манипулирует общественным мнением, преуменьшая геноцидную российскую агрессию против Украины. Он пытается снять с российских солдат ответственность за убийства, изнасилования, пытки, мародерство, насильственную депортацию детей и разрушение украинских городов", – пояснили в МИД.

По словам украинских дипломатов, показ этого фильма в Гааге – это не содействие свободе слова, а разрешение агрессору распространять ложь в демократических обществах.

"Недопустимо, когда уважаемые институты используются как площадка для пропаганды, которая искажает реальность, манипулирует фактами и служит инструментом для оправдания военных преступлений", – говорится в сообщении.

Посольство Украины в Нидерландах осудило этот фильм и не будет поддерживать его показы.

"Мы призываем институты отменить эти меры и противостоять российской дезинформации. Россия не должна получать платформу для распространения пропаганды", – заявили в МИД.

В сентябре прошлого года писали, что фильм "Русские на войне" показали на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с российским батальоном, воюющим в Украине, и для нее было шоком увидеть, что это "совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора".

Тогдашний министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил возмущение тем, что Венецианский кинофестиваль показал эту ленту.

Генеральное консульство Украины в Торонто также выразило протест против намерений показать "Русских на войне" на тамошнем международном кинофестивале.