Макрон объявил пакет военной поддержки Украине на 2 млрд евро

Украина получит от Франции пакет военной помощи общей стоимостью 2 миллиарда евро.

Об этом на пресс-конференции в Париже 26 марта объявил французский президент Эмманюэль Макрон, передает "Европейская правда".

По словам Макрона, союзникам Украины сейчас нужно продумать "наиболее немедленную поддержку" ее сил.

"Хотел бы сегодня объявить новый пакет военной поддержки Украины стоимостью 2 млрд евро", – добавил он, отметив, что пакет должен „отвечать первоочередным потребностям" украинского войска.

В пакет, по словам Макрона, вошли противотанковые ракеты, средства ПВО, ракеты для истребителей Mirage, "ракеты наземной защиты Mistral", а также бронемашины VAB AMX-10 RX.

"Это боеприпасы, включая дистанционно управляемые боеприпасы. И это также производство техники в Украине благодаря партнерским отношениям с нашими оборонными предприятиями", – добавил французский лидер.

В начале марта, напомним, министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о намерениях использовать проценты от замороженных активов РФ для подготовки пакета военной помощи Украине на сумму 195 млн евро.

Зеленский прибыл во Францию в среду для подготовки к саммиту по безопасности, который состоится в Париже 27 марта и будет касаться "коалиции решительных", которая готовит основу для обеспечения будущего послевоенного урегулирования.