Глави МВС Німеччини та Австрії скасували візит до Сирії через загрозу теракту

У зв'язку з конкретними ознаками можливого запланованого теракту, виконувачка обов'язків міністра внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та її австрійський колега Герхард Карнер скасували заплановану на 27 березня поїздку до Сирії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Літак ВПС мав доставити в.о. міністра та її делегацію з Йорданії до Дамаска сьогодні вранці.

Фезер планувала зустрітися з двома міністрами перехідного уряду і представниками гуманітарних організацій ООН в Сирії. Однак через ознаки "терористичної загрози" ця поїздка тепер буде скасована.

"У зв'язку з особливими попередженнями від органів безпеки Німеччини щодо терористичної загрози, федеральний міністр внутрішніх справ Фезер скасувала поїздку до столиці Сирії Дамаска, заплановану на сьогоднішній ранок перед вильотом зі столиці Йорданії Аммана", – заявив речник міністерства.

Рішення було прийнято спільно з Карнером.

"Потенційна загроза для делегації і розгорнутих сил безпеки була неприйнятною", – сказав речник міністерства. Не можна виключати, що загроза стосувалася німецької та австрійської делегацій.

"Через дуже актуальну загрозу тероризму ми ретельно зважили, що це означає для безпеки тих, хто нас супроводжує, і прийшли до висновку, що краще скасувати поїздку", – заявила Фезер в Аммані.

Поїздка планувалася під посиленою охороною і не була публічно анонсована. Вона мала включати переговори з двома міністрами перехідного уряду та представниками гуманітарних організацій Організації Об'єднаних Націй.

У центрі уваги мали бути питання безпеки та перспективи повернення сирійських біженців. "Однак цей інцидент також показує, що ситуація з безпекою в Сирії залишається нестабільною", – сказав речник МВС.

Через нестабільну ситуацію Федеральне відомство з питань міграції та біженців наразі не приймає жодних рішень щодо прохань про надання притулку від вихідців з Сирії.

Минулого тижня міністр закордонних справ Анналена Бербок відкрила посольство Німеччини в Дамаску, яке було закрите з міркувань безпеки з 2012 року. Нещодавно Бербок вже пообіцяла надати Сирії 300 мільйонів євро додаткової допомоги для відновлення країни.